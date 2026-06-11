T.C. KOZAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 16.10.2025 tarih, 2024/775 esas, 2025/683 karar sayılı dosyasında, Mehmet ve Türkan oğlu, 16/01/1986 KOZAN doğumlu, Feke İlçesi, İslam Mah. Nüf. kayıtlı, 180...........302 T.C. Kimlik No'lu ESA TERBİLHAN DEMİRÖZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hapis cezasının 2. Kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen karara karşı, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile verilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.