T.C. KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Adana İli, Kozan ilçesi, İdem Mahallesi, cilt no:72, hane no:37'da nüfusa kayıtlı Tevfik ve Ayşe'den olma Kozan 01.03.1966 D.lu.10228395314 TC. Kimlik numaralı ZEKERİYE DİBEK'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 621. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 27.11.2025