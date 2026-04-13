T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI :

1- FATMA SİYNEM KURZAWE (T.C.Kimlik No: 351*****904)

2- İSMAİL EZEL AKYILDIZ (T.C.Kimlik No: 140*****680)

Davacısı İsmail Yalçın KARAELMAS (T.C.Kimlik No:267*****028), davalıları Fatma Siynem Kurzawe, İsmail Ezel Akyıldız, Sevgi Ertan, Kozan İlçe Nüfus Müdürlüğü olan Nuride Hilal MUNAYER (T.C.Kimlik No: 152*****276)'in ölüm tarihinin tespiti ile nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talepli davada,davalılar Fatma Siynem Kurzawe, İsmail Ezel Akyıldız'a dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 129. m. belirtilen hususları içerir, esas hakkındaki cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı, varsa karşı delillerinizi yazılı olarak mahkememize sunmanız, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya cevap süresinin bitiminden itibarenişlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilebileceği, cevap dilekçesi verilmesinden sonra cevap süresidolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, delil olarak göstereceğiniz belgeleridilekçenize ekleyerek vermeniz ve başka yerden getirilecek belgelere ilişkin bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun, belirlenen 07/05/2026 günü saat 11.25'de duruşmaya gelmediğiniz gelip tarafların davayı takip etmeyeceklerini bildirdiklerinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğinizdeyokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde davetiye gönderilmeyeceği 150 m. hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzdahüküm verileceği hususlarından haberdar olduğunuza, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı, 12.03.2026 tarihli son duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.31/03/2026