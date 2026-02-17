T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BAŞKAN : Haşim ÖZAYDIN 39803

Y. İŞL. MD. : Yasin ERDEM 120244

Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından sanık Cihangir Tekbaş hakkında, Mahkememizin 22/01/2026 tarih ve 2023/270 Esas - 2026/29 Karar sayılı kararı ile mahkumiyet kararı verilmiş olup, Yargılama aşamasında yapılan tüm aramalara rağmen müştekiler;

1- AŞIKULAH YAZDODARAST (Muhammed Ekber ve Şahzade oğlu, 1996 Afganistan doğumlu)

2- MOHAMMAD JAWAD AMIRI (Mohammad Aslam ve Bibi Hanife oğlu, 1998 Afganistan doğumlu)

3- SHAMS YOSOFI (Ahed ve Khadijeh oğlu, 01/01/1998 PARVAN doğumlu) 'nin tebligata yarar açık adreslerinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemleri gerçekleştirilememiş olmakla, dosya incelendi.

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü:

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

İlan süresince karar özetinin Mahkeme Divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmiş olmakla İLAN olunur. 15.02.2026