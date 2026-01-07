T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkememizce verilen 26/06/2025 tarih ve 2024/362 esas ve 2025/483 Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1-Sanık NECATİ SARIBIYIK hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de;

''NECATİ ve GÜLHANIM'dan olma, 15/08/1983 KARŞIYAKA doğumlu NECATİ SARIBIYIK'' tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

2- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup ,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Edebileceği İLAN OLUNUR.04.03.2025