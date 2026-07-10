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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

11-07-2026 00.00
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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

 

Sayı: 2025/725 Esas

 

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERCAN PINAR'ı gören, bilen, duyan varsa iş bu ilan tarihinden itibaren 2(İKİ) ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/725 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur. 22.06.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 29575555722

ADI SOYADI : ERCAN PINAR

BABA ADI : RIZA

ANA ADI : NEZAKET

DOĞUM TARİHİ : 14/12/1958

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

#İlangovtr Basın no ILN02507250