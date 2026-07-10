T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/725 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERCAN PINAR'ı gören, bilen, duyan varsa iş bu ilan tarihinden itibaren 2(İKİ) ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/725 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur. 22.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 29575555722
ADI SOYADI : ERCAN PINAR
BABA ADI : RIZA
ANA ADI : NEZAKET
DOĞUM TARİHİ : 14/12/1958
DOĞUM YERİ : İSTANBUL