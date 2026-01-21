T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: SİBEL MALAY Marmara Temizlik Zuhuratbaba Mah./ Bakırköy /İstanbul Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/04/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve 2 haftalık yasal süre içerisinde HMK 126, 127 ve 317/2 maddesi gereğince cevap dilekçenizi, delillerinizi sunmanız, aksi takdirde cevap dilekçesi ve delil bildirmekten imtina etmiş sayılacağınız, süresinde cevap dilekçesi verilmez ise HMK 128 maddesi gereğince davayı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız verilen cevap dilekçesinin HMK 317/2-129 maddesinde belirtilen hususları taşıması gerektiği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.