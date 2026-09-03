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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

04-09-2026 00.00
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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

 

İ L A N

 

DOSYA NO: 2024/475 Esas

KARAR NO: 2026/139

 

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin 17.02.2026 tarihli ilamı ile TCK.nın 203/1 maddesi gereğince 6.660 TL adli para cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Fatma'dan olma 15/06/1973 doğumlu Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Akdere Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı OĞUZ SÜMER tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

 

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/09/2026

#İlangovtr Basın no ILN02541644