T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2026/139

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin 17.02.2026 tarihli ilamı ile TCK.nın 203/1 maddesi gereğince 6.660 TL adli para cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Fatma'dan olma 15/06/1973 doğumlu Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Akdere Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı OĞUZ SÜMER tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/09/2026