T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ÖZLEM ÖZLÜ tarafından Davalı , FERMAN ÖZLÜ adına açılan boşanma davasında davacının bildirmiş olduğu adresine yapılan tebligatların iade geldiği, mernis adresininde sistemde kayıtlı olmadığı anlaşılmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı : ÖZLEM ÖZLÜ ( Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Tezekçi Mah, Tahir ve Sevgiye kızı, 01/01/1985 Derik doğumlu, 56239334386 TC kimlik nolu) vekili dava dilekçesinde özetle; davacıya ve çocuklara ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını, davalının kusurlu olduğunu, davalı ile boşanmalarına, her bir çocuk için ayrı ayrı aylık 7.000,00 TL, davacı için aylık 15.000,00 TL nafakaya, 50.000,00 TL maddi, 250.000.00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesinin talep etmiştir.

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra, ön inceleme aşamasında 6100 S. HMK.'nın 138. maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesine ,dosya üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda nihai bir karar verilmemesi halinde ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak, duruşma gününün bilahare belirlenmesine ve belirlenen günün taraflara tebliğine hususları tarafınıza ihtaren ilan olunur.