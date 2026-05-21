T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Cihangir Mevkii, 11971 Parselde kayıtlı 240,02 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Bilirkişi raporuna göre; Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Cihangir Mevkii, 11971 parselde kayıtlı, ARSA niteliğindeki, 240,02 m² alanlı anataşınmazın anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle ikiz nizamlı inşa edilmiş binadır. Binada, kat irtifakı kurulmamış olup hisseli binadır. Taşınmaz 12.001.000,00 TL arsa bedeli 12.301.744,00 TL bina değeri olmak üzere toplam 24.302.744,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Merkez Mahallesi, Şirin Sokak, No:12 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 240,02 m²

İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2025 tarihli yazısında; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 27 pafta, 11971 parsel sayılı yer; 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 4 metre, arka bahçe: 4.00 metre, yan bahçe:3.00 metre çekme mesafesinde, ikiz nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında, “Konut” Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 24.302.744,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapı şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:00

18/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.