T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (El Yazılı), Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Müteveffa Yüksel Yavuzeş mirasçılarından Fatma Naime'nin ölüm bilgisinin bilinmeyen olarak gözüktüğünden mahkememizce vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa Yüksel Yavuzeş tarafından Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/239 Esas 2021/276 Karar sayılı kararıyla tanzim ettirilen düzenlenme şeklinde vasiyetnamede "Ben İstanbul Sultanahmet buhara tekkesinde doğdum, Babaannem ve dedem de orada yaşamış, ben de orda yaşadım, yaklaşık 5 - 6 yaşına kadar orada yaşadım, daha sonra oradan ayrıldım, Buhara tekkesi sahipsiz diye ensar vakfı el koymuş, Buhara tekkesine yönelik eski osmanlı tapusunu araştırıyoruz, bulunca tapu iptal ve tescil davası açacağız ben bu buhara tekkesindeki haklarımı manevi oğlum olan Harun AYNACI'ya bırakıyorum , başkaca bilmediğim bir taşınmaz çıkarsa bu taşınmazlar ve Türkiye Cumhuriyeti bankaları nezdinde bulunması muhtemel tüm hesaplarda Türk lirası ve yabancı cins paraların da Harun AYNACI'ya bırakıyorum, Son istek ve arzularım bunlardan ibarettir" vasiyet etmiştir.

Mahkememizce son duruşma 18/11/2025 tarihinde yapılmıştır.

Duruşma Günü: 05/02/2026 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde vasiyetnameye karşı beyanda bulunmanız, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz takdirde ve vasiyetnameye karşı 1 aylık süre içerisinde ilgili Hukuk Mahkemesinde iptal davası açıp belgesini mahkememize sunmanız bu süre içerisinde iptal davası açıp belgesini mahkememize sunmadığınız takdirde Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tesbitine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.