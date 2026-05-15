T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kira Parasının Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından açılan davada; Başakşehir Mah. Olimpiyat Stadı Yolu Cad. İshakpaşa Sok. F1b:blok Kат:3 Daire:12 Bulvar İstanbul Sitesi Başakşehir/istanbul adresindeki taşınmazın 20/03/2025 tarihinden itibaren aylık net 38.000,00-TL olarak tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de tebligat yapılamamıştır, bu sebeple duruşma gününün, bilirkişi raporunun ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişiler bilirkişi raporunda özetle, Aynı bölge içerisinde, aynı özelliklere sahip emsal kıyaslamalarına ve TÜFE-ÜFE ortalamalarına göre yapılan tespitte talep tarihi olan 20/03/2025 tarihi itibariyle taşınmazın boş olarak kiraya verilmesi halinde aylık kira bedelinin net 35.000,00-TL olabileceği tespit edilmiş olup eski kiracılığa dayalı hak ve nesafete göre hakkaniyet indirimi hususu mahkememiz takdirine bırakıldığı görüşünü bildirmiştir.

Mahkememiz dosyasında son duruşma 24/03/2026 Tarihinde yapılmıştır.

Duruşma günü: 04/06/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 147 ve 150. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.