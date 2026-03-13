Resmi İlanlar
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
14-03-2026 00.00
İ L A N
ESAS NO : 2024/769
KARAR NO : 2025/498
Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2025 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 8100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ali ve Asiye kızı, 05/09/1974 doğumlu, GÜLÜMSER TOPAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2026
#İlangovtr Basın no ILN02422733