T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2025 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 8100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ali ve Asiye kızı, 05/09/1974 doğumlu, GÜLÜMSER TOPAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2026