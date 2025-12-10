T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

Davacı, RABİA NOORI ile Davalı, MOHAMMED KAMAL NOORI NOORI arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma dava dilekçesinde; Davalı ile 2020 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek 3 çocuklarının olduğunu, davalı ile evlendikleri günden bu yana aralarında sorunlar bulunduğunu, şiddetli geçimsizlik olduğunu, bu sebeple davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuklar Asiye, Ömer ve Sare'nin velayetlerinin tarafına verilmesini, çocuklar ve kendisi adına dava tarihi itibari ile her ay 20.000,00 er TL olmak üzere toplamda 80.000,00 TL tedbir nafakası bağlanmasına, işbu nafakaların dava sonunda iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamına ve her yıl tüik tarafından belirlenen enflasyon oranlarında arttırılmasına, 80 gram mihr olan altının davalıdan alınarak tarafına verilmesine hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.



Mahkememiz dosyasında ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hatırlatılarak Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap verilmesi, tüm delillerini dilekçeye eklenmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalara dilekçe de yer verilmesi ve gerekli masrafı Mahkeme veznesine yatırılması gerektiği hususu HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddeleri uyarınca davalı MOHAMMED KAMAL NOORI NOORI'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/12/2025