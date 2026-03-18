T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ SAFRA MAH. KAPANARYA MEVKİİ 620 ADA 16 PARSEL SAYILI 92,55 M2 ALANLI ARSA; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen yapının tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. İnşa edilen yapının, taşıyıcı sistemi yığma, yapı nizamı bitişik nizam olup sadece zemin kattan oluşmaktadır. Yapı tek katlıdır. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı bulunmaktadır. Yapıya demir profil bahçe kapısından geçilerek ulaşılmaktadır. Yapının giriş kapısı önünde bir avlu bulunmaktadır. Yapının yan tarafında ekonomik değeri olmayan depo amaçlı kullanılan bir hacim bulunmaktadır. Yapının giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup koruma amaçlı demir profil kapı ve arkasında ise ahşap kapı mevcuttur. Yapının inşaat alanı takriben 70 m2 civarındadır. Yapı hol, salon, 2 oda, mutfak ve banyo hacimlerinden ibarettir. Hol, salon ve odaların zemini marley kaplı olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın zemini karo mozaik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı ve banyonun zemini karo mozaik kaplı, duvarları kısmen fayans kısmen sıvalı ve boyalıdır. Banyoda klozet ve duş tesisatı mevcuttur. Yapıda elektrik, sihhi tesisatı mevcut olup yapının ısıtması sobalıdır. Yapının pencereleri ahşap olup demir korkulukludur, Yapının yapı sınıfı 3. sınıf inşaat olup yaşı 53 yıl civarında olduğu beyan edil miştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 21.01.2026 tarih ve E-33067842-115.02.01.773151 sayılı yazısına göre; " Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Mahallesi, 620 ada 16 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 ? 22.03.2021 ? 26.05.2022 ? 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 1.29 ve 1.53 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında ve cuzi miktarda kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir.

Adresi : Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Gaziosmanpaşa Sokak No:28 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 92,55 m2

Kıymeti : 5.111.104,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz, satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 14:29

13/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.