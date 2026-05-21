T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, 135 ADA 17 PARSEL K. HALKALI ÇİFTLİĞİ MEVKİ 178,08 M2 ARSA,

Taşınmazı Hali Hazır Durumu : Taşınmaz olan 135 ada, 17 parsel 173,08 m2 alanlı arsanın üzerinde bodrum kat+zemin kat+3 normal ve çatı katından müteşekkil ve her katında daireler olan ve içerisinde iskan edilen B.A.K bir yapının (binanın) mevcut olduğu, binanın kat irtifakı bulunmadığı, toplam 800,00 m2 inşaat alanı olduğu, binanın 35 yıllı eski bina olduğu, 3. Sınıf inşaat olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu :1/1000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planında Plan notlarının 2.10 maddesi hükümlerine haiz Emsal 1,50 bitişik nizam, 3 kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.36 maddesinde planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2 den küçük parsellerde talep edilmesi halinde meri plana göre tespit edilecek inşaat alanını aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin+3 normal kat+çap yapılabilir.

Kıymeti : 16.824.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler :Takyidattaki gibi olup, muhtelif icra hacizleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:18

18/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.