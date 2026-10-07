T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İKİNCİ İLAN
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
22.09.2026
Sayı: 2025/451 Esas
Konu: İKİNCİ İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MUHAMMED ESAD ÖZÇELİK'in gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.09.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 10199421760
ADI SOYADI : MUHAMMED ESAD ÖZÇELİK
BABA ADI : MEHMET ALİ
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1995
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
SON İKAMETGAH ADRESİ: Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cad. Misstanbul Evleri 3.Ada Sitesi C4 No: 4B İç Kapı No: 7 Başakşehir / İSTANBUL