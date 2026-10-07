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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

08-10-2026 00.00
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İKİNCİ İLAN

 

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

22.09.2026

Sayı: 2025/451 Esas 

Konu: İKİNCİ İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MUHAMMED ESAD ÖZÇELİK'in gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.09.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 10199421760

ADI SOYADI : MUHAMMED ESAD ÖZÇELİK

BABA ADI : MEHMET ALİ

ANA ADI : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1995

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

SON İKAMETGAH ADRESİ: Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cad. Misstanbul Evleri 3.Ada Sitesi C4 No: 4B İç Kapı No: 7 Başakşehir / İSTANBUL

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