T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı , SEMRA ÇETİN ile Davalı , FAHRİ ÇETİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde özet olarak; Davalı ile 2010 yılında evlendiklerini, müşterek 4 çocukları olduğunu, davalı ile 5 yıldan fazladır ayrı yaşadıklarını, davalının evlilik süresince aile birliğinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmediğini, ilgisiz ve sorumsuz davranışlarıyla evlilik birliğini zedelediğini, ortak hayatın yeniden kurulmasının mümkün olmadığını, nafaka, tazminat, velayet ve başkaca herhangi bir fer' i talebi olmadığını beyan ederek evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle davalı ile boşanmalarına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının MERNİS sisteminde ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı FAHRİ ÇETİN' e ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde istediği takdirde cevap dilekçesi ile birlikte tanık ve kanıtlarını mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasına bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR, duruşma günü olan 15/12/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK 186. Madde gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceğinin, taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği hususu davalı FAHRİ ÇETİN' e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.