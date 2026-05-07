T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
15.01.2026
Sayı: 2021/42 Esas
Konu: İlanen Tebligat Hk.
İLANEN YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Davacı Ahmet Cengiz ÇELEBİ tarafından, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Cihangir mevkii, 30 pafta, 14662 parsel sayılı 260,97 m2 yüz ölçümlü taşınmazı (üzerinde bina bulunmaktadır) kendi aralarında rızaen taksim edememekte olduklarını, taşınmaza ilişkin ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği anlaşıldığından davalılardan Pınar ÇELEBİ ve Zekai ÇELEBİ'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
Duruşma Günü: 10/06/2026 günü, Saat:10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : AHMET CENGİZ ÇELEBİ T.C :22142137406
Subaşı Mh. Fatma Sultan Cad Sok. 9/2 Çatalca/ İSTANBUL
DAVALILAR : 1) PINAR ÇELEBİ - 54376091094
65 OCEAN ST, WOOLLAHRA NSW 2020 AVUSTRALYA
2) ZEKAİ ÇELEBİ - 54373091158
65 OCEAN ST, WOOLLAHRA NSW 2020 AVUSTRALYA