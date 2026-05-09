T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
08/05/2026
Sayı: 2023/220 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen VEDAT YILBOĞA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 12868390018
ADI SOYADI : VEDAT YILBOĞA
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 07/11/1986
DOĞUM YERİ : GERGER
İKAMETGAH ADRESİ : Güvercintepe Mah. Fatih Cad. No:215 İç Kapı No:1 Başakşehir / İSTANBUL
