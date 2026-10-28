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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
08.10.2026
Sayı : 2025/784 Esas
Konu : İlan hk.
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 20425889660
ADI SOYADI : Ayhan KARTAL
BABA ADI : Giyasettin
ANA ADI : Naime
DOĞUM TARİHİ : 10/07/1975
DOĞUM YERİ : Karayazı
#İlangovtr Basın no ILN02580422