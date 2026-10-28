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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

29-10-2026 00.00
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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

08.10.2026

Sayı : 2025/784 Esas 

Konu : İlan hk.

 

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 20425889660

ADI SOYADI : Ayhan KARTAL

BABA ADI : Giyasettin

ANA ADI : Naime

DOĞUM TARİHİ : 10/07/1975

DOĞUM YERİ : Karayazı

#İlangovtr Basın no ILN02580422