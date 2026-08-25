T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: HALİT İBRAHİM ÖRNEK

Mahkememizin yukarıda esas sırası belirtilen dosyasında alınan 19/08/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 868 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazda hissenize düşen kamulaştırma bedeli 2.625.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 21/08/2026