T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8161 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :stanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, MENEKŞE Mevkii, 801 Ada, 6 Parsel, 117 Nolu Bağımsız Bölüm. Satışa konu taşınmaz Kat Mülkiyetli, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada 6 parsel sayılı, 58.855,58 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz vasfı ?7 Bloklu Betonarme Apartman, İşyeri Ve Arsası olan taşınmazda, 413/261448 arsa paylı, C Blok, 3.Kat (117) bağımsız bölüm numaralı KONUT nitelikli taşınmazdır. Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 801 ada 6 parsel sayılı söz konusu parsel 07.11.2010 tasdik tarihli 1/1.000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında E:1,25, Konut Alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir. İcra Mahkemesine sunulan bilirkişi raporuna göre;

A-Adres Özellikleri: Taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 241. Sokak no:5C Dumankaya Konsept sitesi, C blok, 3.kat, 117 bağımsız bölüm olarak yer almaktadır.

B-Çevresel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu blok TEM Otoyolu, Devlet Karayoluna ve ilçe merkezine yakın mesafededir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcuttur. Yakın çevresinde İstanbul Lounge sitesi, Küçükçekmece Atatürk İlköğretim Okulu, İstanbul Sarayları Sitesi, Bosphorus Sitesi, Küçükçekmece Göleti, Atakent Anadolu Lisesi ve Konut Birlik Ehli Beyt Cami bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genelde çok katlı site düzeninde konut yapıları mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede

belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.

C-Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak çokgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın cepheleri yollar ve komşu parseller ile sınırlıdır. Mevcut durumda Dumankaya Konsept Sitesi olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde 7/24 Güvenlik ve güvenlik kameraları, kapalı-açık otopark alanları, açık kapalı yüzme havuzu, hamam-sauna fitness, spor alanları, kamelyaları, kafe ve peyzajı yapılmış bahçe alanları mevcuttur.

D-Yapı Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı Dumankaya Konsept Sitesi, III.A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında ve blok nizamda inşa edilmiştir. Rapora konu taşınmazın konumlu olduğu ana yapı C Bloktan oluşmaktadır. C Blok; bodrum+zemin+9 normal kattan oluşmaktadır. Blok asansörlüdür. Taşınmazın dış cephesi sıva+mantolama+boyalıdır. Binanın sahanlıkları ile merdivenlerinin mermer ve granit kaplı olduğu, merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin boya/badanalı olduğu belirlenmiştir.

E-Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazda keşif günü inceleme yapılmıştır. Taşınmaz konut niteliklidir. Taşınmazın özellikleri ilgili Tapu Müdürlüğünde mevcut mimari projesi ve icra müdürlüğü raporu incelenerek belirlenmiştir. Buna göre; koridor, mutfak, salon, biri ebeveyn banyolu 3 adet oda, balkon ve banyo+wc hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre net ~ 131,30m² alanlıdır. Keşif günü itibari ile yerinde yapılan incelemelerde, bina girişinin sol tarafında kaldığı görülmüştür. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapıdır. İç mekân kapıları pres kapıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden imaldir. Taşınmazın ıslak zeminleri seramik, kuru zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, mutfak tezgâh ve dolapları tamdır

Adresi : Atakent Mahallesi, 241. Sokak No:5C Dumankaya Konsept Sitesi C Blok 3.Kat 117 Nolu Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 131,30 m2 ( satışa konu taşınmazın net kullanım alanı)

Arsa Payı : 413/261448

İmar Durumu :Küçükçekmece Ġlçesi, Atakent Mahallesi, 801 ada 6 parsel sayılı söz konusu parsel 07.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında E: 1,25 Konut Alanında kalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 8.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir olup muhtelif haciz ve ipotek şerhleri ile birlikte , yönetim planı KM Ye çevrilmştir, Taşınmaz kaydında bulunan " ..KM ne çevrilmiştir....BEDAŞ Lehine 99 yıllığı 1.TL den kira şerhi.....TEDAŞ lehine 99 yıllığı 1.TL den kira şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.