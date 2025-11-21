T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2269 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

1. TAPU KAYDI:

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 27 parselde kayıtlı, A, B, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, F4, F5, G, G1, G2, G3, G4, H, I, J BLOKLARDAN VE SOSYAL TESİSTEN OLUŞAN APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 41.885,56 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, I Blok, 1. Kat, 4235/4188556 arsa paylı, 14 Numaralı REZİDANS nitelikli bağımsız bölümün

2. İMAR DURUMU:

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Mahallesi, 801 Ada, 27 Parsel sayılı yer, 07.11.2010-14.08.2012-13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018-21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Halkalı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan notlarının 2. Maddesindeki hükümlerine haiz, Emsal=1,25, Yençok=Z+14 Kat Konut alanında kalmaktadır.

3. TAŞINMAZIN KONUMU:

Taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 221. Sokak, Ege Yakası Sitesi, Karşıyaka Rezidans, No:66E, D:14 adresindedir. Taşınmazın bulunduğu I Blok, bölgenin bilinen ve tercih edilen Ege Yakası Sitesinde olup yerinde Karşıyaka Rezidans olarak isimlendirilmiştir. Site içinde, kapalı otopark, yüzme havuzu, süs havuzu, spor salonları, sosyal tesis, donatı, yürüyüş, yeşil alanlar bulunmaktadır. Site, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan 221. Sokak üzerinde, merkezi konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Orhan Gazi Anadolu Lisesi, konu taşınmaza yakın konumlu sosyal yapıdır.

4. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrimenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 27 parselde kayıtlı, A, B, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, F4, F5, G, G1, G2, G3, G4, H, I, J BLOKLARDAN VE SOSYAL TESİSTEN OLUŞAN APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 41.885,56 m² alanlı, kat mülkiyetli Anataşınmaz ve üzerinde kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle, Site planlı, Blok nizamlı inşa edilmiş olan sosyal tesisle beraber 39 adet Bloktan ibaret Anataşınmazdır. TAnataşınmazda toplam 566 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Konu taşınmazın, kat, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü arşivinde üzerinde tarih ve no?su bulunmayan kat irtifakına esas onaylanmış mimari projesinden incelenmiştir. Taşınmazın bulunduğu I Blok, 3 bodrum, zemin, 18 normal katlıdır. Blokta toplam 9 adet b. b. dükkan, 176 adet rezidans ile toplam 185 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Belediye işlem dosyasında I Blok binaya ait, 26.12.2013 tarih 909 No?lu İlk Yapı Ruhsatı, 29.03.2016 tarih 372 No?lu Yapı Ruhsatı ile 11.08.2017 tarih 410 No?lu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. I Blok, ilk Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık 12 yaşındadır. Blok girişi, güney cephesinden, binanın zemin katından verilmiştir. Bina dış cephesi, dış cephe kaplamalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları mermer kaplamalı, merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir. 14 no?lu bağımsız bölüm rezidans, onaylı mimarisine ve yerinde yapılan tespite göre, I blok binanın 1. Katında, Net:45 m² (Brüt:57 m²) alanda, salon+ açık planlı mutfak, antre, oda, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. Taşınmaz, 221. Sokağa bakan şekilde, kuzeydoğuya ve kuzeybatıya cepheli, köşe konumludur. Dış kapı no?su:14?tür. Taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre, kiracısı tarafından daire olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın iç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, laminat parke kaplamalı, banyo zemini, seramik döşemelidir. Yaşam, 45 m2 yüzölçümü, 4235/4188556 arsa payı, Atakent Mahallesi, 221. Sokak, Ege Yakası Sitesi, Karşıyaka Rezidans, No:66E, D:14 Küçükçekmece / İSTANBUL adresli

Yüzölçümü : 45 m2

Arsa Payı : 4235/4188556

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:46

19/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.