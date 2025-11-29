T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24349 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri

İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 235 Ada, 6 Parsel, B Blok Kat 8 Bodrum 15 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ:İdari Adresi: Satışa konu taşınmaz idari adres olarak; Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Avni Akyol Bulvarı, Bahçeşehir Loca İstanbul Sitesi, B1 Girişi No:3/3 Başakşehir/İSTANBUL açık adreslidir. Taşınmaz, Avni Akyol Bulvarı üzerinde olup, Tem Otoyoluna 1500 metre, Başakşehir Kaymakamlığı 11000 metre, Başakşehir Belediyesi 9000 metre, Başakşehir Çam Sakura Devlet Şehir Hastanesi 8300 metre, Atatürk Olimpiyat Stadı 6800 metre takribi yatay uzaklıklardadır. Satışa konu taşınmaz, konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım toplu taşıma araçlarıylakolayca sağlanabilmektedir.

İMAR DURUMU: Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 19.07.2022 tarihli yazısında; ? Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 235 Ada, 6 Parsel sayılı yer, 1/5000 ölçekli 15/10/2010 t. t.?li ?Bahçeşehir 227 ada 1 parsel, 228 ada 1 parsel,233 ada 1 parsel, 234 ada 1 parsel ve 235 ada 3 parsele İlişkin Nazım İmar Plan Tadilatı" kapsamında Yüksek Yoğunlukta Gelişme Ticaret+Konut Alanı?nda kalmakta olup, E:1.20 ve H:Serbest`tir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü`nün 18/03/2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; ?İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer`i imar planlarında Yençok:Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle?? hükmü eklendiği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu vb. belgeler) düzenlenememektedir, Denilmektedir.

ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ;Ana taşınmaz üzerinde 1. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan A, B, C, D Bloklardan ibaret betonarme binalar ve arsasıdır. Konu taşınmazın bulunduğu B Blok girişi mevcutta, B1 Blok girişi olarak numaralandırılmıştır. Bina girişi, Avni Akyol Bulvarından 8 basamakla ulaşılan binanın 9. Bodrum kat kotundan verilmiştir. Blok girişlerinde, 7/24 saat güvenlik elemanları bulunmaktadır. Blokta, kapalı ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Bina dış cephesi, dış cephe kaplaması ile kaplıdır. B Blokta asansörler bulunmaktadır. Bina dış kapısı, alüminyum profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkları ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ;Halihazırda atıl olduğu faaliyette olmadığı görülmüştür. 15 no?lu b. b. dükkan, mimari projesinde, B Blok binanın 8. Bodrum katında, Net:392 m² alanlı dükkan ve Net:156 m² alanlı depo alanı ile birlikte toplam Net:548 m² alana sahiptir. Taşınmaz, aynı katta dükkan ve depo hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, B Blok binanın Avni Akyol Bulvarına bakan cephede, merkezi konumda, Bahçeşehir Gölet manzaralı şekilde, güneydoğuya cephelidir. İç mekanlarında zeminl, 548 m2 yüzölçümü, 1260000/56000000 arsa payı, Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir Loca İstanbul Sitesi B1 Girişi No:3/3 Başakşehir / İSTANBUL adresli

Yüzölçümü : 548 m2

Arsa Payı : 1260000/56000000

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 37.351.369,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:11

14/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.