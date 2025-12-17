T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2898 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 5524 Parsel Sayılı, 313,20 m² Alanlı 6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda, 219240/1633860 Arsa Paylı, 3. Kat, 9 Bağımsız Bölüm Numaralı, Çatı Piyesli Daire Nitelikli Taşınmaz.

Kıymet takdirine itiraz davasındaki hükme esas bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI:

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 5524 Parsel Sayılı, 313,20 m² Alanlı 6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda, 219240/1633860 Arsa Paylı, 3. Kat, 9 Bağımsız Bölüm Numaralı, Çatı Piyesli Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamının `D****N A*İ oğlu H***İ K********N E******U' Adına Kayıtlı Olduğu Dosyasında Bulunan Tapu Kaydından Anlaşılmıştır.

GAYRİMENKULÜN HALİ HAZIR DURUMU:

Dava Konusu Taşınmaz; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1.Zambak Sokak, Numara 10'de, 3. Kat, Daire 9 Adresinde Mevcut Tapunun, 5524 Parsel Sayılı, 313,20 m² Alanlı Arsa Üzerinde, B.A.K Tarzda Bir Yapının Mevcut Olduğu Görülmüştür.

Dava Konusu Taşınmaz Dubleks Şeklinde Bir Taşınmaz Olup; Alt Katında 3 Oda 1 Salon, Mutfak, Banyo Wc, Ayrı Wc Ve 2 Adet Balkon Mahallerinden Müteşekkil Olup, Salon Ve Oda Zeminleri Laminant Parke, Islak Hacimler Seramik, Duvarları Saten Boyalı, Tavanlar Kartonpiyer Uygulamalı, Camları PVC Doğramalı, Mutfak Dolapları Ahşap, Tezgah Granit Tezgah Şeklinde, Banyosunda Duş Kabin Ve Banyo Dolapları Bulunan, Oda Kapıları Amerikan Kapı, Dış Kapısı Çelik, Ahşap Merdivenlerle Bir Üst Kata Çıkış Yapıldığında İse, 2 Oda,1 Salon ( Salon İçerisinde Açık Mutfak), Banyo Wc Ve Teras Mahallerinden Müteşekkil Olup, Zeminleri Laminant Parke, Duvarlar Saten Boyalı, Islak Hacimleri Seramik, Salon ve Oda Kapıları Amerikan Kapı, Camlar PVC Doğramalı, Mutfak Dolapları Ahşap, Eğik Tavan Şeklinde, Isınma Şekli Olarak Doğalgaz Kombi Kullanılan Ve Taşınmaz İçerisinde Yapılan Ölçümlerde, Alt Katı 112,00 m² Net, 129,00 m² Brüt, Üst Katı 92,00 m² Net, 106,00 m² Brüt Olmak Üzere Toplamda 204,00 m² Net, 232,00 m² Brüt Kullanım Alanına Sahip Bir Taşınmaz Olduğu Görülmüştür.

Ayrıca Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina; Bodrum + Zemin + 3 Normal Kat ve Çatı Piyes Kattan Oluşan, Her Katında 2 Adet Daire Bulunan, Asansörsüz, Dış Cephesi Isı Yalıtım Malzemesi Kaplamalı, Yeni Tarzda Bir Yapı Olduğu (Yaklaşık 10 Yaş Grubunda), Her Türlü Alt Yapısı Tamamlanmış Belediye ve Sosyal Hizmetlerden Faydalanabilecek Bir Konumda Olduğu, Ulaşım Olarak Her Türlü Ulaşım İmkânına Sahip Bir Mevkide Bulunduğu da Tarafımızdan Görülmüştür.

Adresi : İstasyon Mahallesi, 1.Zambak Sokak, Numara 10?De, 3. Kat, Daire 9 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 204 m2

Arsa Payı : 219240/1633860

İmar Durumu : 5524 Parsel Sayılı Söz Konusu Parsel; 22.03.2021 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli, Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, İkiz Nizam 4 Kat Konut Alanında Kalmaktadır Denilmiştir.

Kıymeti : 5.600.283,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:40

15/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.