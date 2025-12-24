T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11496 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, 643 Ada, 1 Parsel, 3. Blok, 25. kat ( 101 ) Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz; 35.462,00 m² alanlı arsa üzerinde 28 ' er katlı blok binalar, açık havuz, açık /kapalı otopark, açık spor sahaları, sosyal tesis, fitness alanı olan Ispartakule Avrupa KonutlarıSitesi isimli sitedir. Sitede 7/24 güvenlik bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı 3. Blok; 2 bodrum+ zemin + 28 Normal kat + Çatı kattan oluşmaktadır.Yapı kat mülkiyetlidir.Betonarme tarzında, blok nizamda, orta sınıf malzeme ve işçilik kullanılarak inşa edilmiştir. 4/A yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Dış cephesi akrilik üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı alüminyum doğrama kapıdır .Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır.Taşınmazın yer aldığı bina 11-15 yaş aralığındadır. Binada 3 adet asansör bulunmaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz Mesken niteliklidir. Projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemeye göre 115 m2 net alanlı, 135 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre mesken; antre, koridor, salon, mutfak, 3 adet oda, hol, 2 adet banyo/wc , tesisat balkonu hacimlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde laminat kaplı olup, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz merkezi sistem ile sağlanmaktadır.

İMAR DURUMU:

30.09.2013 tasdik tarihli Tahtakale-Ispartakule Toplu Konut Revizyon ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Emsal:1.5 yapılaşma şartlarında "Konut " alanında kalmaktadır.

Adresi : Tahtakale Mahallesi, Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi, Ispartakule Avrupa Konutları, No:5/4, 3. Blok, 25. Kat, Daire:101 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 135 m2 Arsa Payı : 150/56622 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 15:00

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.