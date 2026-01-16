T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14759 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, MENEKŞE Mevkii, 801 Ada, 9 Parsel, D1 Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Atakent Mahallesi 219 Sokak, No:18 İstanbul Lounge Sitesi, D-1 Blok Zemin kat D:1 Küçükçekmece/İstanbul posta adresinde konumludur. Kıymet takdirine konu taşınmaz Turgut Özal Bulvarı 200 metre, Marmara Denizi 6500 metre, D-100 karayolu 6000 metre, Küçükçekmece kaymakamlığı 5300 metre, Küçükçekmece Belediyesi 1900 metre, Küçükçekmece Gölü 1000 metre takribi yatay uzaklıklardadır. Söz konusu parsel; 07.11.2010-14.08.2012?13.02.2013-26.07.2013- 24.07.2018?21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 2. maddesi hükümlerine haiz, E: 1.25, yapılaşma şartlarında Sayfa 2 / 7 Konut Alanında kalmaktadır. Ana taşınmaz, 68.307,31 m² arsa üzerinde blok nizamda inşa edilmiş İstanbul Lounge Sitesidir. İstanbul Lounge üzerinde 25 blok olarak inşa edilmiştir. 792 adet bağımsız bölüme ayrılmıştır. Sitede, 2+1, 3+1 ve 4+1 bu daireler, sosyal tesis, kapalı spor tesisi, 24 saat güvenlik hizmeti, açık/kapalı havuzlar, süs havuzları, açık spor sahaları, geniş yeşil rekreasyon alanları, kapalı otoparklar bulunmaktadır. Kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Dış cephesi sıva üzeri dekoratif dış cephe boyalıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Taşınmaz donanımlı site içinde yer almaktadır. Binada asansör, kapalı otopark imkanı bulunmaktadır Taşınmaz Konut niteliklidir. Zemin katta konumludur. Taşınmazın konumlu olduğu D1 Blok, bodrum kat + zemin kat + 9 kat + çatı katı olacak şekilde inşa edilmiştir. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemeye göre 92,02 m2 net alanlı, 111,70 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre ve yerinde konut planı ; antre, koridor, yaşama alanı, 2 adet yatak odası, oturma odası, mutfak banyo+ tuvalet, hol, ebeveyn banyosu hacimlerinden oluşmaktadır . Giriş kapısı çelik, iç kapıları camlı amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Isınma merkezi sistemi ile sağlanmaktadır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde şap üzeri laminat parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, lavabo, duşa kabin, banyo dolabı mevcuttur. Mutfakta alt mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur., 92,02 m2 yüzölçümü, 127/90792 arsa payı, Atakent Mahallesi 219 Sokak, No:18 İstanbul Lounge Sitesi, D-1 Blok Zemin Kat D:1 Küçükçekmece / İSTANBUL adresli

Yüzölçümü : 92,02 m2

Arsa Payı : 127/90792

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:34

14/01/2026

