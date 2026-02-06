T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/18752 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, TATARCIK Mahalle/Köy, TATARCIK ÇİFTLİĞİ Mevkii, 104 Ada, 4 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz ; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi, 24.054,51 m2 yüzölçümlü, 104 ada 4 parsel sayılı, kat mülkiyetli, ?32 Adet 3 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 57286 / 1920000 arsa paylı, 13 bağımsız bölüm numaralı HAVUZLU TRİPLEKS VİLLA Nitelikli taşınmazdır. İcra Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporuna göre ; ; Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi, 104 ada, 4 parsel sayılı 24.054,51 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 32 Adet 3 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası vasıflı taşınmazda 57286 / 1920000 arsa paylı (13 ) bağımsız bölüm numaralı taşınmazı olup, posta adresi: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. kısım Mah. Cemil Meriç SK. Yonca Villapark Sitesi dahilinde No:1AA, 13 nolu villa dış kapı numarası alan adresinde yer almaktadır. Başakşehir Başkanlığının E-67507953 -622.02-238502 sayı 03.03.2025 tarihli yazısında; ?Söz konusu parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli ?11.06.2020 t.t.`li Başakşehir ilçesi, Özel Proje Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği? kapsamında Gelişme Konut Alanında kalmakta olup, TAKS:min.0.20-maks.0.40, KAKS:0.50, Yençok:Z+4 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. " Denilmiştir.Çevresel Bilgiler: Taşınmazlar , her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda;İstanbul?un, Başakşehir İlçesi?nin Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesin?de olup, yatay mimari ağırlıklı konut nitelikli taşınmazların bulunduğu lokasyonda yer almaktadır.Taşınmaz, camii, hastane,otoyol gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, , E80 Karayolu?na 3920 m kuş uçuşu mesafededir. Taşınmaz Bilgileri: Dava konu taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi, 24.054,51 m2 yüzölçümlü, 104 ada 4 parsel sayılı, kat mülkiyetli, ?32 Adet 3 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası? nitelikli ana taşınmazda 57286 / 1920000 arsa paylı, 13 bağımsız bölüm numaralı HAVUZLU TRİPLEKS VİLLA Nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tamamı 24.054,51 m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan ve üzerinde kat mülkiyeti tesis tesis edilmiş olan toplam 32 bağımsız bölümlü, sosyal tesisli, yüzme havuzlu Yonca Villapark Villaları dahilinde No:1AA dış kapı numarası alan (13) bağımsız bölüm numaralı villa, bodrum+ zemin kat+ 1 normal kat müteşekkil, inşaa edilmiştir. Bodrum katı hobi odası, misafir odası, depo, teknik oda, çamaşır odası, banyo, wc, sauna, fin hamamı, 2 hol (130 m2), zemin katı salon, mutfak, kış bahçesi, wc, antre hacimlerinden (145 m2), normal kat 4 oda, 3 banyo, antre ve balkon hacimlerinden (145 m2) oluşmaktadır. Taşınmaz projesine göre toplam 420 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazda projesinden farklı olarak mevcut durumda asansör inşa edilmiştir. İç mekan özelliği olarak salon ve oda zeminleri parke döşeli, antre, mutfak ve ıslak hacimler seramik döşelidir. Duvarlar mutfak ve ıslak hacimlerde seramik kaplı, diğer bölümlerde plastic boyalıdır.Mutfakta mdf kaplı dolaplar ve granit tezgah vardır. Banyoda duş kabini, klozet ve lavabo vardır. İç kapılar ahşap, dış kapı çelik kapıdır. Pencereler PVC malzemeden imaldir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Taşınmaz genel itibari ile 1. Kalite malzemeler ile inşa edilmiştir

Adresi : Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Cemil Meriç Sk. Yonca Villapark Sitesi Dahilinde No:1Aa, 13 Nolu Villa Dış Kapı Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 420 m2

Arsa Payı : 57286/1920000

İmar Durumu : Başakşehir Başkanlığının E-67507953 -622.02-238502 sayı 03.03.2025 tarihli yazısında; “Söz konusu parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “11.06.2020 t.t.`li Başakşehir ilçesi, Özel Proje Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamında Gelişme Konut Alanında kalmakta olup, TAKS:min.0.20-maks.0.40, KAKS:0.50, Yençok:Z+4 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. " Denilmiştir

Kıymeti : 54.645.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı ,...KM'ne Çevrilmiştir, 99 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.( TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş. LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL DEN KİRA ŞERHİ ,AT Diğer Konusu Rezerv Yapı Alanında Kalmıştır şerhi , muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:57

05/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.