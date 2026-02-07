T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15854 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre :

1- TAPU KAYDI: Dosyada bulunan 02.09.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 17028 parsel sayılı 456,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 62912/916560 arsa paylı 4.Kat (20) bağımsız bölüm numaralı çatı arası piyesli dairenin tamamının S**** E**** adına kayıtlı olduğu bildirilmiştir.

2- HUDUDU ve SAHASI : Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

3- TAŞINMAZIN ADRESİ Konu taşınmaz; Üniversite Mahallesi, Güvenç Sokak No:6 Uyum Apartman Daire (20) Avcılar İstanbul adresinde yer almaktadır.

4-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Üniversite Mahallesi, Güvenç Sokakta, tapunun 17028 parsel numarasında kayıtlı ve Güvenç Sokaktan 6 dış kapı numarası alan 456,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Uyum Apartmanında 62912/916560 arsa paylı 4.Kat (20) bağımsız bölüm numaralı çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı katlı, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, üç yıllık ömre sahip, kurulu kat irtifakına göre 1.bodrum kat ve zemin katta üçer, normal katlarda dörder daire olmak üzere 22 adet bağımsız bölümlü, 4.kat daireleri çatı arası piyesli daire şeklinde, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcuttur. (20) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 4.kat ve çatı katında yer almakta olup, 4.kat esas daire kısmı hol, salon, mutfak, oda, banyo- WC, dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde salon, oda, banyo- WC ve teras mahallerinden ibaret, 125m2 alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlarından istifade edecek konumda ana arter üzerinde ve ulaşım imkanları elverişlidir.

5- TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMI : Konu taşınmazın, inceleme tarihi itibariyle mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Üniversite Mahallesi, Güvenç Sokak No:6 Uyum Apartman Daire (20) Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 456 m2 (taşınmazın tamamı tapu kaydına göre)

Arsa Payı : 62912/916560

İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.09.2025 tarih, 14412 sayılı imar durum belgesine göre; Avcılar İlçesi, Üniversite Mahallesi, 1 pafta 17028 parsel sayılı yer, 12/05/2017 Tasdik Tarihli İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Cihangir Mahallesi, İmarlı Alan İçerisinde Kalan Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; ön bahçe:4.00 m., arka bahçe:4.00 m., yan bahçe:3.00 m., ikiz nizam, 5 Kat yapılaşma şartlarında "Konut + Ticaret"(K+T3) alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 14:15

05/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.