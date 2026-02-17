T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4517 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 973 Ada, 6 Parsel, A2 Blok, 1. Kat, 1 Nolu ''KONUT'' Niteliğindeki Bağımsız Bölüm.

Dosya kapsamında yer alan 30.04.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI :

Dosyasında bulunan 08.04.2025 sorgu tarihli ve 10:29 saatli taşınmaza ait tapu kaydı belgesine göre; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, 973 ada, 6 parsel, kat mülkiyetli, 20.000,00 m2 yüzölçümlü, A1, A2 Bloklar 11 Katlı Betonarme Mesken, Ofis. İşyeri, B1, B2 Bloklar 12 Katlı Betonarme Mesken, B3 Blok 6 Katlı Betonarme Mesken, B4, B5 Bloklar 11 Katlı Betonarme Mesken, T Blok 3 Katlı Betonarme Ofis, İşyeri Ve Arsası ana taşınmaz nitelikli, A2 blok, 1. kat, 1 no.lu bağımsız bölüm, 788/100000 arsa paylı, konut bağımsız bölüm nitelikli, 1/1 hisse malik M******N K*****Ğ: Ö**R oğlu adına kayıtlıdır.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU :

Tapunun İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, 973 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Tınaztepe Caddesi, Park Mavera 4 Sitesi, A2 Blok, No:3A, D:1 adresinde yer almaktadır.

Mimari projesinde ve yerinde yapılan incelemede; 973 ada, 6 no.lu parsel üzerinde birden fazla blok konumlu olup bu blokların yer aldığı proje, Park Mavera 4 Sitesi olarak tanımlanmış olup site girişinde 24 saat güvenlik bulunmaktadır. Sitede peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu ve sosyal tesisler mevcut olduğu bilgisi alınmıştır. A2 blok binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup 2 bodrum kat+ zemin kat + 8 normal kat+ çatı katı olarak inşa edilmiş olup binada 25 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi dekoratif süslemeli ve ısı yalıtımlıdır. Bina giriş kapısı zemin kat seviyesinde 2 adet olup camlı alüminyum profildir. A2 Blok binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları 1. sınıf seramik kaplıdır. Binada asansörler vardır.

Dosya konusu A2 Blok, 1. katta konumlu, 1 no.lu bağımsız bölüm konut, mimari projesine göre; 265 m2 net alanda salon, 5 oda, mutfak, 2 banyo, wc, iş alanı, mimari kullanım alanı (oda), 2 koridor, giriş holü, 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Kat planları okunaksız olduğundan depo alanı m2 si okunamamış olup depolar yaklaşık 14 m2' dir. Salon ve odaların yer döşemesi lamine parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Islak zeminler 1. sınıf seramik kaplıdır. Banyolarda duşakabin, banyo dolabı-lavabo ve klozet mevcuttur. Wc'de alaturka tuvalet, lavabo-dolap bulunmaktadır. Mutfakta ankastre mutfak seti, kaliteli mutfak tezgahı ve mutfak dolapları vardır. Balkonların zeminleri seramik kaplıdır. Konutun pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapılar mobilya kapı, koridorun iki cephesinde aynalı mobilya dolaplar mevcut olup dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi merkezi pay ölçerlidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 5-6 yıl civarındadır. Yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınında Veysel Karani Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kompleksi, Şehit Serdar Gökbayır İlkokulu, Başakşehir Merkez Cami ve Başakşehir Millet Bahçesi yer almaktadır. Taşınmaz Kayaşehir Merkezine ve Metro Durağıne yürüme mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölge yeni yapılaşan bir bölge olup sitenin yakınında tamamlanmış birçok, benzer nitelikli markalı konut sitesi bulunmaktadır. Taşınmaz İstanbul'un tarihi ve merkezi konumundaki ilçelerine uzak konumdadır. Alt yapı ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Kayabaşı Mahallesi, Tınaztepe Caddesi, Park Mavera 4 Sitesi, A2 Blok, No:3A, D:1 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 265 m2

Arsa Payı : 788/100000

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2025 tarih ve E-67507953 -115.02.01-245879 sayılı yazısına göre;" İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı mahallesi, 973 ada 6 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “10.05.2019 t.t.`li İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi 973 Ada 6 Parsel ile 980 Ada 1 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile “24.05.2021 t.t.`li İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik İtirazlara İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamında (TİCK-1):Ticaret-Konut Alanında kalmakta olup, E:1.70, Yençok:Z+8 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir." Denilmektedir.

Kıymeti : 32.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.