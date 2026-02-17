T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14637 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20584 Parsel, Zemin Kat, 3 Bağımsız Bölüm Nolu ''DÜKKAN'' niteliğindeki taşınmaz.

Dosya kapsamında yer alan 06.11.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI:

Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20584 parsel sayılı 556,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 11/100 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamının H*** A*** adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydında dosya haczi ile takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU:

Satışa konu taşınmaz İstanbul, Avcılar İlçesi, Cihangir (tapuda Avcılar) Mahallesi, Ormanlı Caddesinde, tapunun 20584 parsel numarasında kayıtlı ve Osmanlı Caddesinden 15 dış kapı numarası alan 556,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Apartmanda 11/100 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir.

2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bodrum ve zemin katlarında birer dükkan, birer daire, diğer katlarında üçer daire olmak üzere toplam on üç bağımsız bölümlü, bulunmaktadır. Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur.

Onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre zemin katta Osmanlı Caddesi cepheli konumda bulunan (3) bağımsız bölüm numaralı dükkan 140,00m2 alana sahiptir. Seramik zeminli, PVC doğramalı ve demir kepenklidir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve su mevcuttur. Keşif tarihi itibari boş durumdadır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Cihangir Mahallesi, Ormanlı Caddesi No: 15 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 140 m2

Arsa Payı : 11/100

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20584 Parsel, 1. Kat, 5 Bağımsız Bölüm Nolu ''DAİRE'' niteliğindeki taşınmaz.

Dosya kapsamında yer alan 06.11.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI:

Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20584 parsel sayılı 556,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 7/100 arsa paylı 1.kat (5) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamının H*** A*** adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydında dosya haczi ile takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU:

Satışa konu taşınmaz İstanbul, Avcılar İlçesi, Cihangir (tapuda Avcılar) Mahallesi, Ormanlı Caddesinde, tapunun 20584 parsel numarasında kayıtlı ve Osmanlı Caddesinden 15 dış kapı numarası alan 556,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Apartmanda 7/100 arsa paylı 1.kat (5) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamı niteliğindedir.

2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bodrum ve zemin katlarında birer dükkan, birer daire, diğer katlarında üçer daire olmak üzere toplam on üç bağımsız bölümlü, bulunmaktadır. Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur.

1.kat (5) bağımsız bölüm numaralı mesken ana binanın 1.normal katında, Osmanlı Caddesinden bakışa göre sol ön cephede yer almaktadır. Onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre antre, hol, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret 105,00m2 alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, dairede elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, kombi kalorifer ısıtmalı, çelik giriş kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Cihangir Mahallesi, Ormanlı Caddesi No:15 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 7/100

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Taşınmazların İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre; Avcılar, Cihangir Mahallesi, 20584 parsel sayılı yer 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Güneyi Uygulama İmar Planında ikiz nizam 4 kat, kısmen ilköğretim alanı, kısmen konut alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.