T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12641 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 359 Ada, 2 Parsel, D2-17 Blok 41 Nolu Bağımsız Bölüm konut satışa konudur. Satışa konu taşınmaz tapu ıkayıtlarında İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 359 Ada, 2 parselde kayıtlı, 20 BLOKLU SOSYAL TESİS VE ÇAIK YÜZME HAVUZLU SIRA VİLLA VE ARSASI nitelikli, 14.719,54 m² alanlı kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, D2-17 Blokta, 378/16688 arsa paylı, 41 Numaralı KONUT nitelikli bağımsız bölümün taşınmazıdr. Dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 11. Cadde, Era Vista Villaları, No:6P adresinde, Site, bölgenin ana arter ulaşım yolları olan 11. Cadde ile 12. Caddeye cepheli, merkezi konumludur. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut sitelerinin bulunduğu altyapısı tamamlanmış bölgede olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmaza ulaşım, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır. Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı, konu taşınmaza yakın konumlu sosyal alandırçAnagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 359 Ada, 2 parselde kayıtlı, 20 BLOKLU SOSYAL TESİS VE AÇIK YÜZME HAVUZLU SIRA VİLLA VE ARSASI nitelikli, 14.719,54 m² alanlı kat mülkiyetli anataşınmaz ile üzerinde kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan 20 adet betonarme karkas sistemli inşa edilmiş olan sıralı bitişik bloklardan ibarettirSite içinde, merkezi konumda, açık yüzme havuzu, çevresinde yeşil alanlar, yürüme yolları ile Blok binalar bulunmaktadır. Sitenin çevresi, taş duvar ve tellerle çevrilidir.D2-17 Blok- 41 no?lu b. b. konut, bodrum + zemin + 1. Normal + çatı katlıdır. Bodrum katında, Net:92 m² (Brüt;103 m²) alanda, çok amaçlı salon, mutfak nişi, hol, banyo, sığınak, zemin katında, Net:67 m² (Brüt;98 m²) alanda, salon, mutfak, antre, wc, 2 teras, 1. Normal katında, Net:70 m² (Brüt;90 m²) alanda, 3 oda, 2 banyo, 2 balkon, hol, çatı katında, Net:57 m² (Brüt;87 m²) alanda, çatı piyesi, wc, 3 adet balkon mevcuttur. 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 6 ncı kısım 3 üncü bölüm hükümlerine dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinin taşınmazın net alan hesabı maddesine göre, balkon ve teras alanları, taşınmazın net alanına dâhil edilmemiş, brüt alanına dahil edilmiştir. Balkonlar ve teraslar, toplam brüt;53 m² alanlıdır. Taşınmaz, toplamda, Net:286 m² (Brüt;378 m²) alanlıdır. Yerinde yapılan tespite göre, taşınmazın kullanım alanı değişmemekle birlikte, arka bahçesinde, toprağa oturan şekilde, yaklaşık 14 m² alanlı bahçe terası oluşturulmuş, ön cephesindeki 2 m² alanlı teras kapatılmış, bodrum katındaki mutfak, salon hacminin içine dahil edilmiştir. Taşınmaz girişi, zemin katından verilmiştir. Taşınmazın, iç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, lamine parke kaplı, duvarlar, saten boyalı, dekoratif özellikli duvar kaplamalı, tavanları, asma tavanlı ve kartonpiyerlidir. Mutfak tezgâhı, mermerden, mutfak dolapları, mdf?li malzemeden mamuldür. Islak hacimler, hol, balkon, teras zeminleri, seramik kaplıdır. Banyolarında, klozet, dolaplı lavabo ile duş kabini bulunmaktadır. İç merdiven basamakları, merdiven küpeştesi, korkulukları, masif ahşap profillidir. Dış kapısı, çelik, içkapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz, 4 katlı konut olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, girişinin bulunduğu ön cephesinden, güneybatıya, arka cephesinden, havuz alanını gören şekilde, kuzeydoğuya cephelidir. Taşınmaz, 3+3 niteliklidir. Taşınmaz, kat, konum ve kullanım alanı olarak onaylı mimari projesine uygundur. Zemin ve çatı kat teraslarında, alüminyum profilli, teras korkulukları mevcuttur. Mevcutta, çevresi çitle çevrili sadece taşınmazın kullanımına ait, toplamda yaklaşık 60 m² alanlı bahçe alanı bulunmaktadır.

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 11. Cadde, Era Vista Villaları, No:6P Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 286 m2 aşınmazın net alanı

Arsa Payı : 378/16688

İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Boğazköy Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan 359 Ada, 2 parsel sayılı yer, 18.06.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Boğazköy Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında, ‘’Konut’’ alanında kalmakta olup, kütle imarlı olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup yönetim planı, Seferlerlik durumunda buster düşme sahasıdır , KM çevrilmiştir, Yönetim Planı değişikliği, Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılmaz şerhleri ile 1 ve 2.derece ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:41

25/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.