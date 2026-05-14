T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21530 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, ALTINŞEHİR Mahalle/Köy, FABRİKA Mevkii, - Ada, 2217 Parsel,

TAPU KAYDI :

Taşınmazın 04.12.2025 tarihli tapu kaydında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Fabrika Mevkii, 2217 parsel, 905,00 m2 yüz ölçümlü, "Arsa " vasıflı ana taşınmazın tam hisse ile borçlu F* VE C* A* D* S* T* L* Ş* adına kayıtlı olduğu, kaydında haciz şerhi yazıları mevcut olduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ:

İdari Adresi: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Yarımburgaz Mahallesi, 2401. Sokak, No:1/1 posta adreslidir. Taşınmazın konumuna ilişkin olarak ayrıca yapılan çalışma ile de parselin kuş uçuşu mesafe olarak, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine 1100 m, Avrupa Otoyoluna 280 m, Küçükçekmece Belediyesine 4000 m, Küçükçekmece Gölüne 580 metre mesafede bulunmakta olduğu hususu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10/12/2025 tarih 748222 sayılı yazısında; 6306 sayılı yasaya göre; Rezerv Yapı Alanı” ilan edilerek Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı yetki alanındadır, imar durum belgesi düzenlenemediği hususu tespit edilmiştir

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisindeki tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir

Ana Taşınmaz Özellikleri- Taşınmazın Fiili Durumu;

Satışa konu taşınmaz idari adres olarak; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Yarımburgaz Mahallesi, 2401. Sokak, No:1/1 posta adresinde konumludur. Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu ana yapı; 905,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde tek katlı üzeri galvaniz saç ile kapalı taşıyıcısı makas sistem, zeminleri düzleştirilmiş beton, 620 m2 alanlı atölye bulunmaktadır. Atölye çevresi parsel içi kilit parke taşı döşemedir. Bina B.A.K. tarzda, bitişik nizamda orta sınıf inşaat ve malzeme kalitesi kullanılarak

inşa edilmiş olup, bina her katı mesken olacak şekilde ikamet amaçlı kullanılmaktadır. Betonarme tarzında, 2/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle yaklaşık belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda yer almaktadır. Bölgede genellikle 2-3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur.

Adresi : Yarımburgaz Mah. 2401 Sok. No:1/1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 905 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 23.475.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:56

13/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.