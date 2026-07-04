T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22643 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Avcılar Mahallesi, 19568 parsel 868,00 m2 alanlı 6 Katlı Betonarme Apartman ve arsasının 23/868 arsa paylı kat mülkiyetli Bodrum+Zemin 9 nolu Depolu Dükkanın tamamı borçlu adına kayıtlı olduğu tapu kaydından anlaşılmıştır.Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline uygulandığında çapının zeminine uygun olduğu tespit edilmiştir. taşınmaz; İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Merkez Mahallesi , Rıfat Sokak. no:13 adresinde mevcut tapunun 19568 parsel sayılı 868,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat+ zemin kat + 4 adet normal kattan müteşekkil B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan dükkan Bodrum+zemin 9 nolu depolu dükkandır. Dükkanın bir ofis olarak kullanıldığı görülmüştür.Dükkanda masa ,sandalye gibi ofis malzemeleri vardır.Dükkanın taban alanı seramik ,tavanları spot ışıklı,dış tarafı cam camekan olduğu görülmüştür. Dükkanda otomatik kepenk mevcuttur. Keşif mahallinde yapılan ölçümlere göre depolu dükkanın toplam alanının 50 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın merkezi ve belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanan bir konumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Avcılar metrobüs durağına 600 m uzaklıktadır, E-5 otoyoluna 200 m mesafededir.

Adresi : Merkez Mah.Rıfat Sokak. No:13 Avcılar / İSTANBUL

Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 868 m2

Arsa Payı : 23/868

İmar Durumu: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 19568 parsel, 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Güney Uygulama İmar Planı kapsamında Ön bahçe: 4.00, yan bahçe: 3.00 m. Arka Bahçe:h/2 ( İ-5) İkiz nizam, 5 Kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-) Tapu kaydındaki gibidir.

2-) Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

3-) Yönetim Planı:16/01/2017

4-) Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Avcılar Mahallesi, 19568 parsel 868,00 m2 alanlı 6 Katlı Betonarme Apartman ve arsasının 23/868 arsa paylı kat mülkiyetli Bodrum+Zemin 8 nolu Depolu Dükkanın tamamı borçlu adına kayıtlı olduğu tapu kaydından anlaşılmıştır.Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline uygulandığında çapının zeminine uygun olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz; İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Merkez Mahallesi , Rıfat Sokak. no:13 adresinde mevcut tapunun 19568 parsel sayılı 868,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat+ zemin kat + 4 adet normal kattan müteşekkil B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan dükkan Bodrum+zemin 8 nolu depolu dükkandır. Dükkanın Cep Asya Bilişim adı altında cep telefonu dükkanı olarak kullanıldığı görülmüştür. Dükkanda cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satıldığı görülmüştür ayrıca dükkanda bir ofisde mevcuttur.Dükkanın taban alanı seramik ,tavanları spot ışıklı,dış tarafı cam camekan olduğu görülmüştür. Keşif mahallinde yapılan ölçümlere göre depolu dükkanın toplam alanının 80 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın merkezi ve belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanan bir konumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Avcılar metrobüs durağına 600 m , E-5 otoyoluna 200 m mesafededir.

Adresi : Merkez Mah., Rıfat Sk. No:13 Avcılar / İSTANBUL

Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 868 m2

Arsa Payı : 23/868

İmar Durumu: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 19568 parsel, 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Güney Uygulama İmar Planı kapsamında Ön bahçe: 4.00, yan bahçe: 3.00 m. Arka Bahçe:h/2 ( İ-5) İkiz nizam, 5 Kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-) Tapu kaydındaki gibidir.

2-) Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

3-) Yönetim Planı:16/01/2017

4-) Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:01

01/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.