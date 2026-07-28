T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65012 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, RESNELİ ÇİFTLİĞİ Mevkii, 303 Ada, 33 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz TAPU KAYDI :. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneli Çiftliği Mevkii, 303 ada 33 parsel sayılı 359,44 m² yüzölçümlü 6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası vasıflı, 10500/107832 arsa paylı, 1. kat, 6 nolu Mesken vasıflı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz İstanbul İli ,Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Rıhtım Sokak , No:27 adresinde mevcut tapunun 303 ada 33 parsel sayılı, 359,44 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 2 bodrum + zemin kat + 3 normal kat ve çatı arası piyesinden müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken 1. kat 6 nolu meskendir. Mimari Projeye göre ve keşif mahallinde yapılan tespitlerde mesken; 3 oda, 1 salon, mutfak, hol antre, banyo, wc ve balkondan müteşekkil olup meskenin salon ve oda taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları(hol, antre, mutfak, banyo) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin duvarları saten boyalı, elektriği suyu mevcut, doğalgaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları fayans, banyosu klozetli, lavabolu, duşa kabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapendir. Mimari Projeye göre meskenin net ~ 115 m² alanlı olduğu ve iyi bir konumda olduğu tespit edilmiştir. Meskenin bulunduğu bina 10-12 yıllık 1. Sınıf bir binadır. Meskenin bulunduğu çevrede günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ticari alanlar mevcut olup, yakın çevrede marketler, bakkallar, fırınlar, eczaneler ve çeşitli perakende satış noktaları bulunmaktadır. Meskenin bulunduğu bölge ulaşım, altyapı gibi belediyenin tüm imkanlarından faydalanan bir konumdadır. Mesken Başakşehir Kaymakamlığına 9,5 km, Başakşehir Belediyesine 6,5 km, Çam ve Sakura Hastanesine 5,2 km mesafededir.

Adresi : Güvercintepe Mahallesi, Rıhtım Sokak , No:27 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 10500/107832

İmar Durumu :İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, 303 ada, 33 parsel bugün itibariyle 11/12/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında K2 konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı, ...KM'ne Çevrilmiştir, AT ..KM'ne Çevrilmiştir şerhi ile birlikte haciz şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.