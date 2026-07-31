T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16282 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 13615 Parsel, 70 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, 13615 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 2.304,80 m² alanlı, kat irtifaklı Anagayrimenkulde, B giriş, 829728/66378240 arsa paylı, 5. Normal kat, 70 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölüm daire niteliğinde taşınmazdır. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi, Şehit Zafer Kızıltaş Sokak, No:8-12/1, D:70 adresinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan D-100 Karayoluna ve Florya Kavşağına cepheli, merkezi konumdadır. Bölgeye ulaşım, D-100 Karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut, ticaret ve hizmet fonksiyonlu gelişme göstermiştir. Yeşilova Kemal Aktaş Stadı, taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, 13615 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 2.304,80 m² alanlı, kat irtifaklı anataşınmaz ve üzerinde kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemde, ayrık blok nizamlı inşa edilen A ve B girişli binadır. Binanın inşası devam etmektedir. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde incelediğimiz imar işlem dosyasında bulunan 14.10.2022 tarih 2022/218297 no?lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, parsel üzerindeki bina, 3 bodrum, zemin, 8 normal katlıdır. Taşınmazın bulunduğu binanın, 3-2. bodrum katlarında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum, zemin ve normal katlarında ise A Girişinde, 41 adet, B girişinde, 41 adet olmak üzere toplam 82 adet bağımsız bölüm daire mevcuttur. Bina keşif tarihi itibariyle % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Binanın girişi, binanın ön cephesi olan Şehit Zafer Kızıltaş Sokaktan 8 basamakla ulaşılan zemin kat kotundan verilmiştir. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. B girişli binada, 1?i yük asansörü olmak üzere 2 adet asansör boşluğu ile 1?i yangın merdiveni olmak üzere 2 adet merdiven alanı bulunmaktadır. Asansörler eksik imalattır. Dış kapısı, eksik imalattır. Bina içinde, bina girişi ve kat sahanlıklarının zeminleri, düzeltme betonu atılmış halde olup merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, eksik imalattır. İşlem dosyasında binaya ait, 10.11.2022 tarih 591 no?lu Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Bina, Ruhsat alımı itibariyle 3 yaşındadır. Bina ile ilgili olarak, 22.11.2022 tarih 000336/016332 Cilt/Yaprak 346 Sayılı Yapı Tutanağı ile işyeri teslim tutanağı olmadan inşai faaliyete başlandığı tespit edildiğinden, Belediye Encümenin 29.11.2022 tarih 2022/2621 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 42. Maddesi gereğince yapı müteahhidine para cezası verilmiştir.B girişli - 70 numaralı bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine göre, B girişli binanın 5. Normal katında, Net:80 m² (Brüt;89 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, 3+1 niteliklidir. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle, % 76,20 imalat seviyesindedir. Taşınmazın tüm iç mekân tüm zeminleri, düzeltme betonu atılmış haldedir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Mutfakta, eviye, musluk, mutfak tezgâhı ile banyosunda, batarya, klozet, vs. gibi ekipmanlar eksik imalattır. Taşınmaz içinde, pis ve temiz su gideri, elektrik boru ferşi, elektrik kablo ile ısıtma için altyapı tesisatı için boruların takılması işleri tamamlanmış olup diğer tüm sıhhi, elektrik ve mekanik imalatlar eksiktir. Dış kapısı ve iç kapıları, eksik imalattır. Taşınmazın pencere doğramalarının bir kısmı takılmış olup pencereler, pvc imalatlıdır. Camlar, eksik imalattır. Taşınmazın dış kapı no?su girişinde yazılıdır.Taşınmaz, boş olup inşası devam etmekte, kimse tarafından kullanılmamaktadır. Şehit Zafer Kızıltaş Sokağına bakan cephe, B girişli binanın ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, Florya Kavşağı (Şehit Özgür Güven Caddesi) ve D-100 Karayolunu bakan konumda, doğuya ve güneye olmak üzere çift cephelidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. Taşınmazın değerleme işleminde, mevcut imalat seviyesi dikkate alınmıştır.

Adresi : Gültepe Mahallesi, Şehit Zafer Kızıltaş Sokak, No:8-12/1, D:70 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 80 m2

Arsa Payı : 829728/66378240

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.10.2025 tarihli yazısında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi, 13615 Parsel sayılı yer, 22.06.2005-28.03.2018-22.03.2021-26.05.2022-27.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan notlarında 2.1 Maddesindeki hükümlere haiz, E:1,80 Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce belirlenecek RS Kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı, AT Yönetim Planı, 150/C Şerhi, ipotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:25

29/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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