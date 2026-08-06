T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1138 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazların Ortak Vasıfları :

İmar Durumu: İkitelli Organize Sanayi Başkanlığından alınan imar durum bilgisine göre; Başakşehir İlçesi, İkitelli, 623 ada, 1 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli 15.11.2002 tasdik tarihli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap İmar Planında ayrık nizam, SANAYİ sahasında kalmakta olup TAKS:0.29, KAKS:0.68, bina yüksekliği, bina derinliği, ön, yan ve arka bahçe mesafeleri “Kroki” şartlarında yapılanma koşullarına haizdir denilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir..“TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR” beyanı bulunmaktadır .

TAŞINMAZLARIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB GÖRÜŞÜ ALINMASI

ZORUNLUDUR. TAŞINMAZI SATIN ALANLAR 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KULLANACAĞINA YÖNELİK İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞINA TAAHHÜTNAME DOLDURUP İMZALAMAK ZORUNDA VE FAALİYET BELGESİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, Buzağılıkdere Mevkii, 623 Ada, 1 Parsel, 5/Zem-Ara - 1/-/3 Nolu Bağımsız Bölüm Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 623 ada, 1 parsel sayılı 78.603,19m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Dokuz Bloklu Atölye" vasıflı taşınmazda 384/75549 arsa paylı 5.Blok zemin-ara-1.kat (3)bağımsız bölüm numaralı atölyenin tamamı nolu satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

''Dosyada bulunan 02.02.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 623 ada, 1 parsel sayılı 78.603,19m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Dokuz Bloklu Atölye" vasıflı taşınmazda 384/75549 arsa paylı 5.Blok zemin-ara-1.kat (3)bağımsız bölüm numaralı atölyenin tamamının A***** M**** D**** S**** VE T***** L***** Ş***** adına kayıtlı olduğu,

Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 623 ada, 1 parsel sayılı 78.603,19m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Dokuz Bloklu Atölye" vasıflı taşınmazda 384/75549 arsa paylı 5.Blok zemin-ara-1.kat (5)bağımsız bölüm numaralı atölyenin tamamının A***** M**** D**** S**** VE T***** L***** Ş***** adına kayıtlı olduğu, taşınmazların kaydında dosya haczi ile çeşitli haciz şerhleri, ipotek, beyan hanesinde; taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur beyanı mevcut olduğu bildirilmiştir.

Tamamı 78.603,19m2 alana sahip İSDÖK Sanayi Sitesi, 1.Blokta 38, 2.Blokta 28, 3.Blokta 34, 4.Blok ve 5.Blokta 18, 6.Blokta 26, 7.Blokta 24, 8.Blokta 22, 9.Blokta 10 adet bağımsız bölüm olmak üzere dokuz blok 218 adet bağımsız bölümlü, site girişinde güvenlik mevcut, site etrafı bahçe duvarı ile çevrili durumda ve tamamı sanayi tesislerinden oluşmaktadır. 5.Blok (3) bağımsız bölüm numaralı atölye; zemin kat+ ara kat+ 1.kattan ibaret, B.A.K. tarzda, blok nizamda inşa edilmiş durumda, onaylı mimari projesine göre zemin katta 113,87m2, ara katta 18,70m2 ve 1.katta 118,15m2 olmak üzere 250,72m2 net alana sahip, zemin katı 5,70mt irtifalı, beton zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. '' denilmektedir.

Adresi : İkitelli Organize Sanayi Mahallesi, Atatürk Bulvarı İsdök Sanayi Sitesi 5.Blok No: 3 Başakşehir/ İstanbul Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 250,72 m2

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, Buzağılıkdere Mevkii, 623 Ada, 1 Parsel, 5/Zemin-Ara-1/-/5 Nolu Bağımsız Bölüm Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 623 ada, 1 parsel sayılı 78.603,19m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Dokuz Bloklu Atölye" vasıflı taşınmazda 384/75549 arsa paylı 5.Blok zemin-ara-1.kat (5)bağımsız bölüm numaralı atölye nolu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

'' Taşınmazların kaydında dosya haczi ile çeşitli haciz şerhleri, ipotek, beyan hanesinde; taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur? beyanı mevcut olduğu bildirilmiştir. 5.Blok (5) bağımsız bölüm numaralı atölye; 3 nolu bitişiğinde yer alan atölye, zemin kat+ ara kat+ 1.kattan ibaret, B.A.K. tarzda, blok nizamda inşa edilmiş durumda, onaylı mimari projesine göre zemin katta 113,87m2, ara katta 18,70m2 ve 1.katta 118,15m2 olmak üzere 250,72m2 net alana sahip, zemin katı 5,70mt irtifalı, beton zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. ''denilmektedir.

TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. TAŞINMAZI SATIN ALANLAR 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KULLANACAĞINA YÖNELİK İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞINA TAAHHÜTNAME DOLDURUP İMZALAMAK ZORUNDA VE FAALİYET BELGESİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Adresi : İkitelli Organize Sanayi Mahallesi, Atatürk Bulvarı İsdök Sanayi Sitesi 5.Blok No: 5 Başakşehir/ İstanbul Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 250,72 m2

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.