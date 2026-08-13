T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15460 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, ÇEKMECE YOLU Mevkii, 185 Ada, 73 Parsel, ARSA 12919/13915 Hisseli Satış

1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 12.11.2024 tarihli tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Çekmece Yolu mevkii, 185 ada, 73 parselde (Eski:1 parsel) kayıtlı, ARSA nitelikli, 139,15 m² alanlı Anagayrimenkulün tam hissesi; OKTAY MEDİK adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: -Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/957 Esas Sayılı Dosyasından İhtiyati Tedbir Şerhi Mevcut (Esas İcra Müdürlüğü'nün üst yazısında Tedbir Kararı Kaldırımıştır Cevabı Verildi.) Beyanlar Hanesi: Taşınmazın tamamında/hissesinde, Adem Demir lehine kat karşılığı inşaat hakkı vardır.

2. İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 185 ada, 73 parsel sayılı yer, 22.06.2005-28.03.2018-22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 Maddesi hükümlerine haiz, bitişik nizam 4 kat, (B-4) yapılaşma şartlarında, Konut alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP):

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün Plan Örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

4. TAŞINMAZIN KONUMU:

Konu taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, İzmir Sokak, No:1/1 adresinde bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Halkalı Caddesine yakın, merkezi konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölge konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Anataşınmazın çevresinde, 4-5 katlı, konut amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır. Fevzi Çakmak meydanı, taşınmaza yakın konumdaki sosyal alandır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Çekmece Yolu mevkii, 185 ada, 73 parselde (Eski:1 parsel) kayıtlı, ARSA nitelikli, 139,15 m² alanlı anataşınmazdır. Anataşınmazda, kat irtifakı kurulmamıştır. Yerinde yapılan tespite göre parsel üzerindeki eskiden bulunan binanın yıkıldığı mevcutta anataşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmadığı görülmüştür. Yerinde yapılan tespite göre, arsanın Sokak tarafındaki sınırları, ahşap levhalarla çevrilerek kapatılmıştır. Arsa, boş olup kimse tarafından kullanılmamaktadır. Anataşınmaz, Fevzi Çakmak Mahallesi, İzmir Sokak ile 2. Bülbül Sokak köşesinde bulunan köşe konumlu boş arsadır. Arsa üzerinde eskiden bulunan binanın numaratajı İzmir Sokaktan 1/1 dış kapı nosu ile verilmiştir. Arsa, dikdörtgen geometrisine yakın olup eğimsiz bir arazi yapısına sahiptir. Konu taşınmazın arsa bedeli, anataşınmazın tapu kaydındaki net alanı üzerinden, piyasa koşullarına göre hesaplanmıştır.

Adresi : Fezvi Çakmak Mah. İzmir Sok. No:1/1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 139,15 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 10.335.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/957 Esas Sayılı Dosyasından İhtiyati Tedbir Şerhi Mevcut (Esas İcra Müdürlüğü'nün üst yazısında Tedbir Kararı Kaldırımıştır Cevabı Verildi.) Beyanlar Hanesi: Taşınmazın tamamında/hissesinde, Adem Demir lehine kat karşılığı inşaat hakkı vardır. Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:59

12/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.