T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3776 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 977 Ada, 1 Parsel, A1 Blok, 13. Kat, ( 56 ) Nolu Bağımsız Bölüm

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Kayaşehir Bulvarında, tapunun 977 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 45.389,81m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Park Mavera Sitesi 46 M dış kapı numaralı A1 Blokta 13.kat (56) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir.

3Bodrum kat+ zemin kat+ 16 normal katlı, 83 bağımsız bölümden müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile asansörü mevcut ana binanın 13.normal katında yer alan 56 nolu daire, antre, salon, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere dört oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 208m2 brüt, 142m2 net alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut alanında yer almakta olup, bulunduğu site girişinde güvenlik ile site dahilinde havuz, spor tesisi, sauna- spa merkezi ve sosyal donatıları mevcuttur.

Adresi : Kayabaşı Mahallesi, Kayşehir Bulvarı No:46M Park Mavera 2 Sitesi Daire 56 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 208 m2

Arsa Payı : 8352/6022332

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 23.590.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.