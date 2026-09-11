T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17131 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, CİHANGİR Mevkii, 17077 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, Cihangir mevkii, - ada, 17077 parsel, kat irtifaklı, A Blok, 2. Normal kat, 10 no.lu bağımsız bölüm, 1460/72000 arsa paylı, mesken bağımsız bölüm nitelikli taşınmazdır. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;Tapunun İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, Cihangir mevkii, - ada, 17077 parselde, kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Avcılar ilçesi, Cihangir Mahallesi, Hardal Sokak, A Blok, 13 dış kapı no.lu, 10 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır. İlgili tapuda mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerindeki yapı taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup, yapı A ve B Blok olarak tanımlı 2 girişli olup toplam 6373 m2 alanlı, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat + Çap katlıdır. Herbir blokta 3 depolu dükkan, 19 konut toplamda 44 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. A ve B Blok yapının ön ve arka cephesi dış cephesi dekoratif kaplamalı, yan cepheleri standart cephe boyalıdır. Yapıda asansör mevcuttur. Yapının çatısı vardır. Yapının A blok giriş kapısı Hardal Sokağa cepheli olup zemin kat seviyesindedir ve kaldırım seviyesinden mermer kaplı merdiven basamakları ile çıkılarak ulaşılmakta ve camlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları mermer kaplıdır. Kıymet takdiri istenen A blok, 2. Normal katta konumlu, 10 no.lu bağımsız bölüm mesken onanlı projesine göre; net 85,35 m2 süpürülebilir alanda hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo ve balkon hacimlerinden ibarettir. Konu mesken Hardal Sokağa Cephelidir. Meskenin hol zemini seramik kaplı, salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplı olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları seramik kaplı olup mutfak tezgâhı ve eviyesi ile mutfak dolapları mevcuttur. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup camlı duşakabin, klozet ve banyo dolabı-lavabo bulunmaktadır. Dış kapısı çelik kapı, iç kapıları laminant kapı ve pencere doğramaları ise pvc profillidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Isıtma sistemi kombi doğalgaz sistemdir. Yapının yaşı takriben 1,5 yıl civarında olup yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Mesken Hardal Sokağa cepheli konumdadır. Satışa konu taşınmazın yakınında Ormanlı Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı parselin dört tarafında sokaklar ve cadde mevcuttur. Taşınmazın çevresinde Avcılar Zahide Zorlu Meslek ve Teknik Lisesi, İnönü Ortaokulu, Mehmet Baydur Anadolu Lisesi ve Avcılar Belediyesi yer almaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Cihangir Mah. Hardal Sokak A Blok 13 Dış Kapı Nolu 10 İç Kapı Nolu Daire Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85,35 m2

Arsa Payı : 1460/72000

İmar Durumu :Dosyasına sunulan Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2025 tarih ve E-68097862-754-10419/14825 sayılı elektronik imzalı yazılarına göre; "Dava konusu İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 17077 parselde kayıtlı taşınmaza ait imar durumunun tarafımızdan gönderilmesi talep edilmektedir. İlgi yazınıza istinaden; Avcılar İlçesi, Cihangir Mahallesi, 27 pafta 17077 parsel sayılı yer, 12/05/2017 Tasdik Tarihli İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Cihangir Mahallesi, İmarlı Alan İçerisinde Kalan Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; ön bahçe:c(teşekkül) m., arka bahçe:h/2m., yan bahçe: 3.00 m., ayrık nizam,5 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmakta olup plan görüntüsü yazımız ekinde yer almaktadır." Denilmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı, .. KM ne Çevrilmiştir, AT.....KM ne Çevrilmiştir. Şerhleri ile birlikte 150/C şerhi ve ipotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:53

09/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.