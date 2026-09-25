T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6872 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KARTALTEPE Mevkii, 578 Ada, 2 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 578 ada 2 parsel, 6.340,02 m² yüzölçümlü 2 Blok Betonarme Apt. Ve Arsası vasıflı taşınmazın, 116/6340 arsa paylı, 35A Blok, 1. kat 4 nolu konut niteliğinde taşınmazdır. Küçükçekmece 2.İcra Hukuk Mahkemesi 2026/406 esas 2026/638 karar sayılı kıymet takdirine itiraz davası sonucunda taşınmazın kıymet belirlenmiş olup dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Bulvarı, No:8B Garanti Sitesi adresinde mevcut tapunun 578 ada 2 parsel sayılı 6.340,02 m² alanlı arsa üzerinde 2 Blok Betonarme Yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan konut 35A Blok, 1. kat, 4 nolu konuttur. Mimari Projeye göre ve keşif mahallinde yapılan tespitlerde mesken; 3 oda 1 salon, mutfak, hol, antre, banyo, wc ve balkondan müteşekkil olup meskenin salon ve oda taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol, antre, mutfak, banyo) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin duvarları saten boyalı, elektriği, suyu mevcut, doğalgaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşa kabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapendir. Mimari Projeye göre meskenin net ~ 105 m² alanlı olduğu ve iyi bir konumda olduğu tespit edilmiştir. Meskenin bulunduğu çevrede günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ticari alanlar mevcut olup, yakın çevrede marketler, bakkallar, fırınlar, eczaneler ve çeşitli perakende satış noktaları bulunmaktadır. Mesken bulunduğu bölge ulaşım, altyapı gibi belediyenin tüm imkânlarından faydalanan bir konumdadır. Mesken Başakşehir Kaymakamlığına 2,8 km, Başakşehir Belediyesine 3,5 km, Çam ve Sakura Hastanesine 2,6 km mesafededir

Adresi : Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Bulvarı, No:8B Garanti Sitesi Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 116/6340

İmar Durumu : Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, “İkitelli-2 mevkii, 578 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "03.06.2011 t.t.`li İkiltelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Uygulama İmar Planı" kapsamında 775 sayılı yasa kapsamında Konut Alanlarında kalmaktadır

Kıymeti : 11.009.760,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı, At bu gayrimenkulün kat mülkiyetine geçmiştir, At.. Km ne Çevrilmiştir, şerhleri ile birlikte 150/C şerhi ve ipotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:53

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.