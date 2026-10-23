T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.650.000,00

1

Taşıt

34GOH961 Plakalı , 2023 Model , RENAULT Marka , H5HE490D406020 Motor No'lu , VF1RFB00670712006 Şasi No'lu , Rengi Gri , Satışa konu araç Kartaltepe mahallesi 1.Filiz sokak No.24 Küçükçekmece adresinde faaliyet gösteren İzci 2 yeddiemin otoparkında muhafaza altına alınmış olmakla Bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;'' Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan fiziki ve yüzeysel araç incelemesinde ;Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız arka bagaj kapısı sağ kısmında küçük ölçekli ezik bulunduğu araç lastiklerinin %60 aşınmış olduğu, genel olarak da kaporta karoser şase üzerinde model yılı itibari ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları olduğu görülmüştür. Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında bütünlüğünü koruduğu aracın uzun süre park halinde hareketsiz kaldığı yalnız aracın otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde elektronik test ekipmanları ile mekanik aksamlar ve aktarma organları gibi donanımlar üzerinde motor çalışması vites geçişleri gibi detaylı fonksiyonel testlerden geçirilemediğinden gözle görülemeyen arıza ve hasar tespiti yapılamamış mekanik aksamlar ve bileşenlerinde muhtelif yıpranmalar aşınmalar olduğu görülmüştür. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içi geneli temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür.'' denilmektedir.