T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5057 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 651 Ada, 1 Parsel, B2/11/-/43 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

''İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 651 Ada, 1 Parsel, A01-1, A01-2, A02-2, E01, E02, E03 BLOKLAR BETONARME 16 KATLI MESKEN, B01 BLOK BETONARME 12 KATLI, B02 BLOK BETONARME 13 KATLI, B03, B04 BLOKLAR BETONARME 16 KATLI, B06 BLOKBETONARME 13 KATLI, B05 BLOK BETONARME 14 KATLI, T01 BLOK BETONARME 3 KATLI, T02, T03, T04, T05 BLOKLAR BETONARME 4 KATLI MESKEN, OFİS, İŞYERİ, BETONARME İKİ KATLI SOSYAL TESİS VE ARSASI nitelikli, 49.106,57 m² alanlı, kat mülkiyetli Konut Sitesidir. Sitede, her biri İskânlı, 18 Blokta toplam 754 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu B02 Blok, betonarme karkas sistemde, kaliteli malzeme ve işçilikle, ayrık blok nizamlı inşa edilmiştir. Başakşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelediğimiz işlem dosyasında bulunan, B2 Blok binaya ait, 16.03.2015 tarih 00136 nolu kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, bina, bodrum, zemin, 11 normal katlıdır. Bina Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık 10 yaşındadır. Blok binanın, bodrum katında, sığınak, binaya ait ortak alanlar, 5 adet b. b. depolu dükkânlara ait depo alanları, zemin katında, 5 adet b. b. depolu dükkân ile 2 adet b. b. daire, normal katların her birinde 2?şer adet b. b. daire olmak üzere blokta toplam 49 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Blok binanın girişi, zemin katından verilmiştir. Bina dış cephesi, mantolama üzeri dış cephe kaplamalıdır. Blokta, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları, kat sahanlık zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir. B2 Blok- 43 nolu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine göre, B2 Bloğun, 11. Normal katında, Net;120 m² (Brüt;146 m²) alanda, salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, 2 banyo, 4 balkon hacimlerinden ibarettir. Balkonlar, mimari projesinde olduğu gibi mevcutta da kapalı hacimlerdir. B2 Blok bina girişi ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, bina arka cephesinden, Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarına bakan şekilde, batıya, bina sağ yan cephesinden, kuzeye olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmazın iç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, laminat parke kaplıdır. Duvarlar, saten boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Islak hacimlerin zeminleri, seramik kaplıdır. Mutfak tezgâhı, mermerden, mutfak dolapları, mdf?li malzemeden mamuldür. Mutfakta, fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyoda, dolaplı lavabo, duş kabini, klozet bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, masif ahşap, pencere doğramaları, pvc profillidir. Dış kapı nosu;43 olup, ısıtma sistemi, merkezi sistemli doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz, maliki tarafından daire olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. '' denilmektedir.

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 50. Yıl Caddesi, Avrupark Sitesi, B02 Blok, No:8J, D:43 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 120 m2

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2025 tarihli yazısında, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 651 Ada, 4 Parsel sayılı yer, “12.03.2012 onay tarihli, 1/1000 ölçekli, Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri, Hoşdere Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı” ve 14.04.2022 tasdik tarihli “Başakşehir ve Esenyurt Hoşdere Toplu Konut Alanı 1. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamında K:3 Konut Alanında, Emsal:2.00, Yençok:Z+9 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 7.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.