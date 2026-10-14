T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Hakimliğimizin 29/07/2026 gün, 2026/5616 Esas, 2026/5659 Karar sayılı kararı ile " Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade " kararına hükümlü İDRİS KAPLAN hakkında Hakimliğimizce verilen kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Hakimliğimize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/07/2026 tarihli karar ile Necmettin ve Naime oğlu 10/10/1985 İdil doğumlu İDRİS KAPLAN (T.C.68422217710) hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-6(a) maddesi gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine karar verildiği, söz konusu karar hükümlü İDRİS KAPLAN'ın adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına hususu ilanen tebliğ olunur. 13/10/2026