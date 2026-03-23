T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1-Davanın KABULÜ ile,

- KONYA ili, KULU ilçesi, KEMALİYE Mahallesi/Köyü, Cilt No: 8, Hane No: 17 ve BSN: 35`te nüfusa kayıtlı, 29072116570 T.C kimlik numaralı, Mustafa ve Meryem oğlu, 27/11/1961 Kulu doğumlu CAFER ARSLAN ile İran uyruklu 05/07/1959 doğumlu davalı SAIDEH AMIROMEZ boşanmalarına ilişkin Stokholm Başlangıç Mahkemesi`nin T 2-2419-88 dava nolu 28/02/2024 kesinleşme tarihli ilamının boşanmaya ilişkin kısmının 5718 sayılı yasanın 54 ve 58 maddeleri gereğince TANINMASINA karar verilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.