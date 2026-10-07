T.C. KULU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Ekrem Yurdagül ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında tebligat yapılamayan davalı 15188579330 TC Kimlik numaralı Serap Yurdagül 'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; "2 hafta içinde davaya cevaplarınızı bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/09/2026