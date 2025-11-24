T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

BU İLAN AYNI ZAMANDA HİSSEDAR HASAN BALCI'YA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ AMAÇLI İLAN MAHİYETİNDEDİR .

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 121 Ada, 9 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 121 Ada 9 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 21.778,55 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 653.356,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 22/12/2025 - 14:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 14:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 127 Ada, 4 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 127 Ada 4 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 1.152,52 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Plan Uygulama Hükümlerinde belirtilen 3.1.9 Planı Bulunmayan Kırsal Yerleşmelerde Uygulama başlıklı hüküm geçerlidir. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 115.252,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 10:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 116 Ada, 19 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 116 Ada 19 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 40.575,41 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 1.420.139,35 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 11:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 11:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 101 Ada, 4 Parsel,

Adresi: Tavlıören Mahalle 101 Ada 4 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 49.824,14 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 1.494.724,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 13:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 13:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 13:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 13:44

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 110 Ada, 4 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 110 Ada 4 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 22.511,28 m2

İmar Durumu: Uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 787.894,80 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 14:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 14:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 118 Ada, 16 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 118 Ada 16 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 77,63 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Plan Uygulama Hükümlerinde belirtilen 3.1.9 Planı Bulunmayan Kırsal Yerleşmelerde Uygulama başlıklı hüküm geçerlidir. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 7.763,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 10:36

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 106 Ada, 8 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 106 Ada 8 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 31.189,53 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 935.685,90 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 11:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 11:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 11:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 11:36

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 120 Ada, 13 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 120 Ada 13 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 15.998,88 m2

İmar Durumu: Uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 479.966,40 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 13:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 13:39

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, TAVLIÖREN Mahalle/Köy, 120 Ada, 2 Parsel

Adresi: Tavlıören Mahalle 120 Ada 2 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü: 15.656,97 m2

İmar Durumu: uygulama İmar planı sınırı dışında kalmakta olup 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir ve 13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan planda Tarım Alanı'nda kalmaktadır. Bahse konu parsele ait mimari proje bulunmamaktadır.

Kıymeti: 469.709,10 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.