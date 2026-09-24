T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: 1- CEMİLE TÜRK - 33382973020

Davalı Cemile Türk hakkında "Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur." şerhli ilanen tebligat kararı verilmiştir.

Davalı Cemile TÜRK hakkında ilanen tebligat kararı verilmiştir. Karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/09/2026