T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Bölcek Mahallesi 3973 ada, 1 parsel 604,38 m2 yüz ölçümlü arsa



KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 151,09 m2



TEKLİF EDİLEN BEDEL : 517.545,70-TL



MALİK BİLGİLERİ : Sevim AKTAŞ



KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı



Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/534 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 24/11/2026 günü saat 10:45'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.07/10/2026