T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Bölcek Mahallesi 3973 ada, 1 parsel 604,38 m2 yüz ölçümlü arsa
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 151,09 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 517.545,70-TL
MALİK BİLGİLERİ : Sevim AKTAŞ
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/534 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 24/11/2026 günü saat 10:45'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.07/10/2026